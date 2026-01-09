Getafe - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de enero de 2026.

El Getafe, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GETAFE: David Soria; Diego Rico, Allan Nyom, Kiko, Juan Iglesias; Alejandro Mestanza, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso; Mario Martin, Javier Munoz.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Carlos Soler, Benat Turrientes, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/01/2025 LaLiga Real Sociedad 0-3 Getafe 01/09/2024 LaLiga Getafe 0-0 Real Sociedad 21/04/2024 LaLiga Getafe 1-1 Real Sociedad 24/09/2023 LaLiga Real Sociedad 4-3 Getafe 08/04/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Real Sociedad.