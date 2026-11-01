Getafe 0 - 1 Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El Getafe, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante Sevilla este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Athletic, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Djene, Jean Ives Valou, Sebastian Boselli; Andres Garcia, Nemanja Gudelj, Ramon Terrats, Francho Serrano; Enes Unal, Martin Satriano.SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Chidera Ejuke, Youssouf Fofana, Lucien Agoume, Felix Correia; Lucas Stassin, Isaac Romero.

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