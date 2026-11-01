Getafe 0 - 1 Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 1 noviembre 2026 14:35
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Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El Getafe, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante Sevilla este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Athletic, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Djene, Jean Ives Valou, Sebastian Boselli; Andres Garcia, Nemanja Gudelj, Ramon Terrats, Francho Serrano; Enes Unal, Martin Satriano.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Chidera Ejuke, Youssouf Fofana, Lucien Agoume, Felix Correia; Lucas Stassin, Isaac Romero.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe
01/02/2025 LaLiga Getafe 0-0 Sevilla
14/09/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Getafe
30/03/2024 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe
19/10/2026 LaLiga Getafe 1-1 Rayo
10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga
17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2026 LaLiga Sevilla 2-0 Osasuna
18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla
12/10/2026 LaLiga Levante 3-3 Sevilla
19/09/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Barcelona
16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla

31' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

31' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

30' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

30' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

30' Posesión de balón: Getafe: 45 %, Sevilla: 55 %.

30' Posesión de balón: Getafe: 45 %, Sevilla: 55 %.

30' Nemanja Gudelj alivia la presión con un despeje.

30' Nemanja Gudelj alivia la presión con un despeje.

30' Felix Correia (Sevilla) saca el córner desde la derecha.

30' Felix Correia (Sevilla) saca el córner desde la derecha.

30' Martin Satriano Getafe intercepta un centro dirigido al área.

30' Martin Satriano Getafe intercepta un centro dirigido al área.

29' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Djene alivia la presión con un despeje.

29' Djene alivia la presión con un despeje.

29' Sevilla tiene el control del balón.

29' Sevilla tiene el control del balón.

28' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Sebastian Boselli alivia la presión con un despeje.

28' Sebastian Boselli alivia la presión con un despeje.

27' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

27' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

27' Isaac Romero se lesiona y es sustituido por Manu Bueno.

27' Isaac Romero se lesiona y es sustituido por Manu Bueno.

27' Falta táctica cometida por Gabriel Suazo, que es amonestado.

27' Falta táctica cometida por Gabriel Suazo, que es amonestado.

27' El árbitro pita tiro libre a Gabriel Suazo (Sevilla) por zancadillear a Andres Garcia.

27' El árbitro pita tiro libre a Gabriel Suazo (Sevilla) por zancadillear a Andres Garcia.

27' Martin Satriano Getafe intercepta un centro dirigido al área.

27' Martin Satriano Getafe intercepta un centro dirigido al área.

26' Se reanuda el partido.

26' Se reanuda el partido.

26' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

26' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

25' Nemanja Gudelj (Getafe) va demasiado lejos y derriba a Chidera Ejuke.

25' Nemanja Gudelj (Getafe) va demasiado lejos y derriba a Chidera Ejuke.

25' Posesión de balón: Getafe: 48 %, Sevilla: 52 %.

25' Posesión de balón: Getafe: 48 %, Sevilla: 52 %.

24' Saque de portería para Getafe.

24' Saque de portería para Getafe.

24' Lucas Stassin (Sevilla) hace un disparo que va desviado.

24' Lucas Stassin (Sevilla) hace un disparo que va desviado.

24' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

24' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

23' Saque de portería para Sevilla.

23' Saque de portería para Sevilla.

23' Ramon Terrats se impone a Felix Correia en un duelo aéreo.

23' Ramon Terrats se impone a Felix Correia en un duelo aéreo.

23' David Soria alivia la presión con un despeje.

23' David Soria alivia la presión con un despeje.

23' Lucien Agoume hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

23' Lucien Agoume hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

23' Jean Ives Valou hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

23' Jean Ives Valou hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

22' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

22' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

22' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

22' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

22' Sebastian Boselli alivia la presión con un despeje.

22' Sebastian Boselli alivia la presión con un despeje.

22' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

22' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

22' Juan Iglesias Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

22' Juan Iglesias Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

21' Chidera Ejuke (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Francho Serrano.

21' Chidera Ejuke (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Francho Serrano.

19' Asistencia de Felix Correia en el gol.

19' Asistencia de Felix Correia en el gol.

20' Sevilla ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

20' Sevilla ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

20' Posesión de balón: Getafe: 47 %, Sevilla: 53 %.

20' Posesión de balón: Getafe: 47 %, Sevilla: 53 %.

19' Felix Correia (Sevilla) saca el córner desde la derecha.

19' Felix Correia (Sevilla) saca el córner desde la derecha.

19' ¡G O O O O O O L! - Kike Salas (Sevilla) clava el balón en el fondo de la red con un cabezazo.

19' ¡G O O O O O O L! - Kike Salas (Sevilla) clava el balón en el fondo de la red con un cabezazo.

19' Francho Serrano alivia la presión con un despeje.

19' Francho Serrano alivia la presión con un despeje.

19' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

19' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

19' Sebastian Boselli alivia la presión con un despeje.

19' Sebastian Boselli alivia la presión con un despeje.

18' Daniel Carvajal (Getafe) va demasiado lejos y derriba a Felix Correia.

18' Daniel Carvajal (Getafe) va demasiado lejos y derriba a Felix Correia.

18' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Lucien Agoume Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

17' Lucien Agoume Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

17' Getafe intenta crear peligro.

17' Getafe intenta crear peligro.

17' Jean Ives Valou se impone a Lucas Stassin en un duelo aéreo.

17' Jean Ives Valou se impone a Lucas Stassin en un duelo aéreo.

17' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

17' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

17' Se reanuda el partido.

17' Se reanuda el partido.

16' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

16' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

15' Isaac Romero es penalizado por empujar a Nemanja Gudelj

15' Isaac Romero es penalizado por empujar a Nemanja Gudelj

15' Sevilla tiene el control del balón.

15' Sevilla tiene el control del balón.

15' Posesión de balón: Getafe: 52 %, Sevilla: 48 %.

15' Posesión de balón: Getafe: 52 %, Sevilla: 48 %.

14' Sebastian Boselli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Sebastian Boselli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

14' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

13' Jean Ives Valou es penalizado por empujar a Gabriel Suazo

13' Jean Ives Valou es penalizado por empujar a Gabriel Suazo

13' Ramon Terrats saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

13' Ramon Terrats saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

12' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

12' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

12' Sevilla tiene el control del balón.

12' Sevilla tiene el control del balón.

11' Fuera de juego señalado a Felix Correia (Sevilla).

11' Fuera de juego señalado a Felix Correia (Sevilla).

10' Posesión de balón: Getafe: 55 %, Sevilla: 45 %.

10' Posesión de balón: Getafe: 55 %, Sevilla: 45 %.

10' Obstrucción de Nemanja Gudelj, que corta la carrera de Felix Correia. El árbitro indica tiro libre.

10' Obstrucción de Nemanja Gudelj, que corta la carrera de Felix Correia. El árbitro indica tiro libre.

9' Saque de portería para Sevilla.

9' Saque de portería para Sevilla.

8' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

8' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

8' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

8' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

7' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

7' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

7' Andres Castrin es penalizado por empujar a Enes Unal

7' Andres Castrin es penalizado por empujar a Enes Unal

6' Nemanja Gudelj Getafe intercepta un centro dirigido al área.

6' Nemanja Gudelj Getafe intercepta un centro dirigido al área.

6' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.

6' David Soria alivia la presión con un despeje.

6' David Soria alivia la presión con un despeje.

5' Saque de portería para Sevilla.

5' Saque de portería para Sevilla.

5' Sebastian Boselli remata de cabeza y el balón pasa a centímetros del larguero. ¡Muy cerca del gol!

5' Sebastian Boselli remata de cabeza y el balón pasa a centímetros del larguero. ¡Muy cerca del gol!

5' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

5' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

5' Posesión de balón: Getafe: 65 %, Sevilla: 35 %.

5' Posesión de balón: Getafe: 65 %, Sevilla: 35 %.

5' Entrada peligrosa de Felix Correia (Sevilla) sobre Andres Garcia.

5' Entrada peligrosa de Felix Correia (Sevilla) sobre Andres Garcia.

4' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

4' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

4' Se reanuda el partido.

4' Se reanuda el partido.

4' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

4' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

3' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

3' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.

2' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

2' Kike Salas alivia la presión con un despeje.

2' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

2' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

2' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

2' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

1' Juan Iglesias hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Juan Iglesias hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Andres Garcia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Andres Garcia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Getafe saca, y da comienzo el partido.

1' Getafe saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Coliseum. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Coliseum. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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