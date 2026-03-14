Girona - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.

El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Athletic este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Villarreal 55 28 4 Champions Atlético 54 27 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 10 Permanencia Athletic Bilbao 35 27 15 Permanencia Girona 31 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 18 27

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Joel Roca, Vladyslav Vanat.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 08/02/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Girona 06/10/2024 LaLiga Girona 2-1 Athletic Bilbao 19/02/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Girona 27/11/2023 LaLiga Girona 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Athletic.