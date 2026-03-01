Girona - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de marzo de 2026.
El Girona, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Celta de Vigo este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Axel Witsel, Fran Beltran, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Carlos Dominguez; Oscar Mingueza, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Hugo Alvarez, Fer Lopez, Ferran Jutgla.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|01/03/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-2
| Celta
|29/09/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|28/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Girona
|27/10/2023
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Celta
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta