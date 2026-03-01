Girona - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Girona - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 1 marzo 2026 20:17
Seguir en

Madrid, 1 de marzo de 2026.

El Girona, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Celta de Vigo este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Axel Witsel, Fran Beltran, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Carlos Dominguez; Oscar Mingueza, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Hugo Alvarez, Fer Lopez, Ferran Jutgla.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona
01/03/2025 LaLiga Girona 2-2 Celta
29/09/2024 LaLiga Celta 1-1 Girona
28/01/2024 LaLiga Celta 0-1 Girona
27/10/2023 LaLiga Girona 1-0 Celta

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta

Contador

Contenido patrocinado