Girona - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Girona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Elche este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 40 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 37 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 37 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 17 Permanencia Elche 42 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Vitor Reis, Alejandro Frances, Arnau Martinez, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Azzedine Ounahi, Joel Roca.

ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Hector Fort, Aleix Febas, Marc Aguado, Gonzalo Villar, German Valera; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 16/04/2023 LaLiga Girona 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona 14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona

-Últimos Resultados del Elche.