Girona - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
El Girona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Elche este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 40 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 37
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 37
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|17
| Permanencia
| Elche
| 42
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Vitor Reis, Alejandro Frances, Arnau Martinez, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Azzedine Ounahi, Joel Roca.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Hector Fort, Aleix Febas, Marc Aguado, Gonzalo Villar, German Valera; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
|16/04/2023
| LaLiga
| Girona
| 2-0
| Elche
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Girona
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Elche
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche