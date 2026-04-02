Guiomar Maristany - Emiliana Arango, en directo hoy: sigue el partido de Copa Colsanitas

Guiomar Maristany - Emiliana Arango: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Colsanitas - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de abril de 2026.

La tenista Española Guiomar Maristany(178) se enfrenta en Octavos de final del torneo Copa Colsanitas a la tenista Colombiana Emiliana Arango(106) este jueves a las 18:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Guiomar Maristany.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/03/2026 Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final) Francesca Jones 0-2 (1-6, 1-6) Guiomar Maristany 23/03/2026 Dubrovnik (Dieciseisavos de final) Guiomar Maristany 0-2 (5-7, 4-6) Veronika Erjavec 10/03/2026 Antalya 3 (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 2-0 (6-4, 6-1) Guiomar Maristany 06/03/2026 Antalya 2 (Cuartos de final) Oleksandra Oliynykova 2-1 (1-6, 6-0, 7-5) Guiomar Maristany 05/03/2026 Antalya 2 (Octavos de final) Julia Riera 1-2 (5-7, 6-1, 3-6) Guiomar Maristany

-Últimos Resultados de Emiliana Arango.