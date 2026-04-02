Guiomar Maristany - Emiliana Arango, en directo hoy: sigue el partido de Copa Colsanitas

Guiomar Maristany - Emiliana Arango: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Colsanitas - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de abril de 2026.
La tenista Española Guiomar Maristany(178) se enfrenta en Octavos de final del torneo Copa Colsanitas a la tenista Colombiana Emiliana Arango(106) este jueves a las 18:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Guiomar Maristany.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/03/2026
| Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final)
| Francesca Jones
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Guiomar Maristany
|23/03/2026
| Dubrovnik (Dieciseisavos de final)
| Guiomar Maristany
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Veronika Erjavec
|10/03/2026
| Antalya 3 (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Guiomar Maristany
|06/03/2026
| Antalya 2 (Cuartos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 2-1 (1-6, 6-0, 7-5)
| Guiomar Maristany
|05/03/2026
| Antalya 2 (Octavos de final)
| Julia Riera
| 1-2 (5-7, 6-1, 3-6)
| Guiomar Maristany
-Últimos Resultados de Emiliana Arango.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/03/2026
| Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final)
| Emiliana Arango
| 2-1 (1-6, 6-2, 6-0)
| Maria Lourdes Carle
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Emiliana Arango
| 1-2 (3-6, 6-4, 3-6)
| Oksana Selekhmeteva
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Emiliana Arango
| 1-2 (6-2, 2-6, 3-6)
| Hailey Baptiste
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Emiliana Arango
| 1-1 (6-2, 1-6, 0-2)
| Marie Bouzkova
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Emiliana Arango
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Anastasia Potapova