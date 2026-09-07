Iga Swiatek - Qinwen Zheng, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Iga Swiatek - Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA
Iga Swiatek - Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 7 septiembre 2026 16:32
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Madrid, 7 de septiembre de 2026.

La tenista polaca Iga Swiatek(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista china Qinwen Zheng(121) este lunes no antes de las 17:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/03/2025 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Qinwen Zheng 0-2 (3-6, 3-6) Iga Swiatek
22/02/2024 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-2) Qinwen Zheng
03/01/2024 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Qinwen Zheng
17/08/2023 Western & Southern Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) Qinwen Zheng
20/04/2023 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-1, 6-4) Qinwen Zheng

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (7-6, 7-6) Marie Bouzkova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-2) Nadia Podoroska
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Xiyu Wang
22/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 0-0 (4-1) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Qinwen Zheng

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Madison Keys 1-2 (6-1, 6-7, 5-7) Qinwen Zheng
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (6-4, 2-6, 6-1) Yulia Putintseva
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Kristina Liutova
28/08/2026 US Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (6-4, 3-6, 6-0) Elena Pridankina
26/08/2026 US Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-1, 7-5) Clara Burel

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