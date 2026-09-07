Iga Swiatek - Qinwen Zheng, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Iga Swiatek - Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de septiembre de 2026.
La tenista polaca Iga Swiatek(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista china Qinwen Zheng(121) este lunes no antes de las 17:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/03/2025
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|22/02/2024
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Qinwen Zheng
|03/01/2024
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Qinwen Zheng
|17/08/2023
| Western & Southern Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-1)
| Qinwen Zheng
|20/04/2023
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Qinwen Zheng
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marie Bouzkova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Nadia Podoroska
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Xiyu Wang
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|21/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 0-0 (4-1)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Qinwen Zheng
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Madison Keys
| 1-2 (6-1, 6-7, 5-7)
| Qinwen Zheng
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-1)
| Yulia Putintseva
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Kristina Liutova
|28/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-0)
| Elena Pridankina
|26/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Clara Burel