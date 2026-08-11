Jakub Mensik - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 12 agosto 2026 1:14
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Madrid, 11 de agosto de 2026.

El tenista Checo Jakub Mensik(17) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Ben Shelton(10) este miércoles no antes de las 00:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2025 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (1-6, 4-6) Jakub Mensik
08/01/2025 ASB Classic (Octavos de final) Ben Shelton 1-2 (6-7, 6-4, 5-7) Jakub Mensik
09/03/2024 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) Jakub Mensik

Últimos Resultados de Jakub Mensik

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-0 (4-6, 5-7) Jakub Mensik
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 0-2 (5-7, 4-6) Jakub Mensik
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jacob Fearnley 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Jakub Mensik
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Brandon Nakashima 2-1 (7-6, 3-6, 6-4) Jakub Mensik
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Trevor Svajda 1-2 (2-6, 7-6, 3-6) Jakub Mensik

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Joao Fonseca 0-2 (3-6, 6-7) Ben Shelton
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 0-2 (3-6, 2-6) Ben Shelton
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jenson Brooksby 0-2 (3-6, 5-7) Ben Shelton
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Ben Shelton
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Ben Shelton

Ben Shelton convierte el punto de juego y domina ahora 5-0.

Ben Shelton convierte el punto de juego y domina ahora 5-0.

Ben Shelton rompe el servicio de Jakub Mensik, tomando una ventaja de 4-0 en el 2.º set.

Ben Shelton rompe el servicio de Jakub Mensik, tomando una ventaja de 4-0 en el 2.º set.

Ben Shelton convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Ben Shelton convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Ben Shelton rompe el servicio de Jakub Mensik, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Ben Shelton rompe el servicio de Jakub Mensik, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Ben Shelton se lleva el primer juego del 2.º set

Ben Shelton se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Ben Shelton servirá primero.

Inicio del segundo set. Ben Shelton servirá primero.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Jakub Mensik convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Jakub Mensik convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Ben Shelton rompe el servicio de Jakub Mensik y se pone 3-2 por delante.

Ben Shelton rompe el servicio de Jakub Mensik y se pone 3-2 por delante.

Ben Shelton gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Ben Shelton gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Jakub Mensik se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Jakub Mensik se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Ben Shelton gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Ben Shelton gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Jakub Mensik gana el primer juego y domina 1-0

Jakub Mensik gana el primer juego y domina 1-0

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