Jakub Mensik - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 11 de agosto de 2026.
El tenista Checo Jakub Mensik(17) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Ben Shelton(10) este miércoles no antes de las 00:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2025
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jakub Mensik
|08/01/2025
| ASB Classic (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-7, 6-4, 5-7)
| Jakub Mensik
|09/03/2024
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-4)
| Jakub Mensik
Últimos Resultados de Jakub Mensik
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-0 (4-6, 5-7)
| Jakub Mensik
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Jakub Mensik
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jacob Fearnley
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Jakub Mensik
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-4)
| Jakub Mensik
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Trevor Svajda
| 1-2 (2-6, 7-6, 3-6)
| Jakub Mensik
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Joao Fonseca
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ben Shelton
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Ben Shelton
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jenson Brooksby
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Ben Shelton
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton