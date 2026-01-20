Jakub Mensik - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Jakub Mensik - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de enero de 2026.
El tenista Checo Jakub Mensik(17) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Pablo Carreno Busta(94) este martes a las 02:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Jakub Mensik
|07/01/2025
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (2-6, 6-4, 5-7)
| Jakub Mensik
-Últimos Resultados de Jakub Mensik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/01/2026
| ASB Classic (Final)
| Sebastian Baez
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jakub Mensik
|16/01/2026
| ASB Classic (Semifinal)
| Jakub Mensik
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Fabian Marozsan
|15/01/2026
| ASB Classic (Cuartos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jakub Mensik
|14/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 1-2 (1-6, 6-3, 3-6)
| Jakub Mensik
|08/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Jakub Mensik
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2026
| ASB Classic, Qualification (Octavos de final)
| Vit Kopriva
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|04/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Arthur Cazaux
| 0-0 (3-5)
| Pablo Carreno Busta
|03/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Pablo Carreno Busta
| 2-1 (6-4, 2-6, 7-6)
| Mattia Bellucci
|23/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Final)
| Matteo Berrettini
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta