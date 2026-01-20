Jakub Mensik - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Jakub Mensik - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP
Jakub Mensik - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 20 enero 2026 1:32
Madrid, 20 de enero de 2026.

El tenista Checo Jakub Mensik(17) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Pablo Carreno Busta(94) este martes a las 02:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 0-2 (5-7, 4-6) Jakub Mensik
07/01/2025 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) Jakub Mensik

-Últimos Resultados de Jakub Mensik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/01/2026 ASB Classic (Final) Sebastian Baez 0-2 (3-6, 6-7) Jakub Mensik
16/01/2026 ASB Classic (Semifinal) Jakub Mensik 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Fabian Marozsan
15/01/2026 ASB Classic (Cuartos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (4-6, 2-6) Jakub Mensik
14/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Hamad Medjedovic 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) Jakub Mensik
08/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Zizou Bergs 2-0 (6-2, 7-6) Jakub Mensik

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2026 ASB Classic, Qualification (Octavos de final) Vit Kopriva 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) Pablo Carreno Busta
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 2-0 (6-3, 6-2) Pablo Carreno Busta
04/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Arthur Cazaux 0-0 (3-5) Pablo Carreno Busta
03/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Pablo Carreno Busta 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) Mattia Bellucci
23/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Final) Matteo Berrettini 2-0 (6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta

