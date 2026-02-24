Jan-Lennard Struff - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Jan-Lennard Struff - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 24 febrero 2026 12:01
Madrid, 24 de febrero de 2026.

El tenista Alemán Jan-Lennard Struff(80) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Kazajo Alexander Bublik(10) este martes a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Alexander Bublik
30/05/2024 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Jan-Lennard Struff 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) Alexander Bublik
22/06/2023 Halle Open (Octavos de final) Alexander Bublik 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Jan-Lennard Struff
18/03/2023 Phoenix (Cuartos de final) Jan-Lennard Struff 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Jan-Lennard Struff 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) Otto Virtanen
21/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 2-0 (6-0, 6-1) Abdulrahman Al Janahi
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Alexander Bublik
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Hugo Grenier 0-2 (0-6, 4-6) Jan-Lennard Struff
06/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Jan-Lennard Struff 2-0 (6-4, 6-2) Juan Pablo Varillas

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (1-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Jaume Munar 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Alexander Bublik
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Alexander Bublik
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (7-6, 6-7, 5-7) Alexander Bublik
07/02/2026 Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final) Alexander Bublik 0-2 (6-7, 6-7) Valentin Vacherot

