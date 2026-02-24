Jan-Lennard Struff - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Jan-Lennard Struff - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de febrero de 2026.
El tenista Alemán Jan-Lennard Struff(80) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Kazajo Alexander Bublik(10) este martes a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Alexander Bublik
|30/05/2024
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 3-0 (6-2, 6-2, 6-3)
| Alexander Bublik
|22/06/2023
| Halle Open (Octavos de final)
| Alexander Bublik
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|18/03/2023
| Phoenix (Cuartos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-4)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/02/2026
| Dubai Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (7-6, 4-6, 4-6)
| Otto Virtanen
|21/02/2026
| Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Abdulrahman Al Janahi
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Alexander Bublik
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Hugo Grenier
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Jan-Lennard Struff
|06/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Jan-Lennard Struff
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Juan Pablo Varillas
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Alexander Bublik
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (7-6, 6-7, 5-7)
| Alexander Bublik
|07/02/2026
| Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Valentin Vacherot