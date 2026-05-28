Jannik Sinner - Juan Manuel Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Jannik Sinner - Juan Manuel Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 11:02
Madrid, 28 de mayo de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(56) este jueves a las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2023 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) Juan Manuel Cerundolo

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) Clement Tabur
17/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Final) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-4) Casper Ruud
16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Jannik Sinner 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) Daniil Medvedev
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-4) Andrey Rublev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-3) Andrea Pellegrino

-Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jacob Fearnley 0-3 (2-6, 6-7, 6-7) Juan Manuel Cerundolo
17/05/2026 Bordeaux (Final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (5-7, 6-1, 7-6) Raphael Collignon
16/05/2026 Bordeaux (Semifinal) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-2, 6-4) Quentin Halys
15/05/2026 Bordeaux (Cuartos de final) Martin Damm 0-2 (2-6, 2-6) Juan Manuel Cerundolo
15/05/2026 Bordeaux (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-4, 6-4) Roman Andres Burruchaga

