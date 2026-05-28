Jannik Sinner - Juan Manuel Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Jannik Sinner - Juan Manuel Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de mayo de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(56) este jueves a las 12:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2023
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-2, 6-2, 6-2)
| Juan Manuel Cerundolo
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-1, 6-3, 6-4)
| Clement Tabur
|17/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Casper Ruud
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-4)
| Daniil Medvedev
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Andrey Rublev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Andrea Pellegrino
-Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jacob Fearnley
| 0-3 (2-6, 6-7, 6-7)
| Juan Manuel Cerundolo
|17/05/2026
| Bordeaux (Final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-1 (5-7, 6-1, 7-6)
| Raphael Collignon
|16/05/2026
| Bordeaux (Semifinal)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Quentin Halys
|15/05/2026
| Bordeaux (Cuartos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|15/05/2026
| Bordeaux (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Roman Andres Burruchaga