Japón - Suecia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Japón - Suecia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

La selección de Japón, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE. UU. ante Suecia este viernes a las 01:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 4 contra Túnez, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Suecia ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota de 5 - 1 cosechada contra Países Bajos, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Países Bajos 4 2 2 Clasificado Japón 4 2 3 Tercero ¿? Suecia 3 2 4 Eliminado Túnez 0 2

-Onces iniciales probables.

JAPÓN: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Junnosuke Suzuki; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Junya Ito, Daizen Maeda, Ayase Ueda.

SUECIA: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindeloef; Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Jesper Karlstroem, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyoekeres, Alexander Isak.

-Últimos Resultados de Japón.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 0-4 Japan 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan

-Últimos Resultados de Suecia.