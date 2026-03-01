Jasmine Paolini - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Jasmine Paolini - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de marzo de 2026.
La tenista Italiana Jasmine Paolini(7) se enfrenta en Semifinal del torneo Merida Open Akron a la tenista Española Cristina Bucsa(63) este domingo a las 02:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2024
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Cristina Bucsa
|16/08/2023
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Cristina Bucsa
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-1 (0-6, 6-3, 6-3)
| Katie Boulter
|27/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Priscilla Hon
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Jasmine Paolini
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jasmine Paolini
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Cristina Bucsa
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Marina Stakusic
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Donna Vekic
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Ella Seidel
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Cristina Bucsa