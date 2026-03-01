Jasmine Paolini - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Actualizado: domingo, 1 marzo 2026 1:31
Madrid, 1 de marzo de 2026.

La tenista Italiana Jasmine Paolini(7) se enfrenta en Semifinal del torneo Merida Open Akron a la tenista Española Cristina Bucsa(63) este domingo a las 02:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/01/2024 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Jasmine Paolini 0-2 (3-6, 3-6) Cristina Bucsa
16/08/2023 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Jasmine Paolini 2-0 (6-1, 6-3) Cristina Bucsa

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Jasmine Paolini 2-1 (0-6, 6-3, 6-3) Katie Boulter
27/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Jasmine Paolini 2-0 (6-0, 6-2) Priscilla Hon
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-1, 7-6) Jasmine Paolini
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-4, 6-2) Jasmine Paolini
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 7-6) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 4-6) Cristina Bucsa
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (7-6, 6-3) Marina Stakusic
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-3, 6-2) Donna Vekic
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Ella Seidel 2-0 (6-1, 6-4) Cristina Bucsa

