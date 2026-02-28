Jasmine Paolini - Katie Boulter, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Jasmine Paolini - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de febrero de 2026.
La tenista italiana Jasmine Paolini(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Británica Katie Boulter(69) este sábado a las 02:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2025
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Jasmine Paolini
|27/06/2024
| Rothesay International (Cuartos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Jasmine Paolini
|29/01/2024
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Katie Boulter
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Priscilla Hon
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Jasmine Paolini
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jasmine Paolini
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Jasmine Paolini
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Katie Boulter.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Katie Boulter
| 1-0 (6-3, 0-0)
| Camila Osorio
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Katie Boulter
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Beatriz Haddad Maia
|07/02/2026
| Ostrava Open (Final)
| Katie Boulter
| 2-1 (5-7, 6-2, 6-1)
| Tamara Korpatsch
|06/02/2026
| Ostrava Open (Semifinal)
| Katie Volynets
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Katie Boulter
|05/02/2026
| Ostrava Open (Cuartos de final)
| Linda Fruhvirtova
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Katie Boulter