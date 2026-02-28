Jasmine Paolini - Katie Boulter, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Jasmine Paolini - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Merida Open Akron
Jasmine Paolini - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 28 febrero 2026 1:30
Seguir en

Madrid, 28 de febrero de 2026.

La tenista italiana Jasmine Paolini(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Británica Katie Boulter(69) este sábado a las 02:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2025 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 2-6) Jasmine Paolini
27/06/2024 Rothesay International (Cuartos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 6-7) Jasmine Paolini
29/01/2024 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Katie Boulter 2-0 (6-2, 6-2) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Jasmine Paolini 2-0 (6-0, 6-2) Priscilla Hon
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-1, 7-6) Jasmine Paolini
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-4, 6-2) Jasmine Paolini
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 7-6) Jasmine Paolini
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Magdalena Frech 0-2 (2-6, 3-6) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Katie Boulter.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Katie Boulter 1-0 (6-3, 0-0) Camila Osorio
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Katie Boulter 2-0 (6-4, 6-4) Beatriz Haddad Maia
07/02/2026 Ostrava Open (Final) Katie Boulter 2-1 (5-7, 6-2, 6-1) Tamara Korpatsch
06/02/2026 Ostrava Open (Semifinal) Katie Volynets 0-2 (1-6, 3-6) Katie Boulter
05/02/2026 Ostrava Open (Cuartos de final) Linda Fruhvirtova 0-2 (3-6, 2-6) Katie Boulter

Contador

Contenido patrocinado