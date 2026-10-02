Jaume Munar - Jaime Faria, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 2 octubre 2026 4:18
Seguir en

Madrid, 2 de octubre de 2026.

El tenista español Jaume Munar(66) se enfrenta en Octavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista portugués Jaime Faria(68) este viernes no antes de las 04:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/08/2025 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-1 (6-0, 6-3, 5-7, 6-2) Jaime Faria
20/02/2025 Rio Open (Octavos de final) Jaume Munar 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) Jaime Faria

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) Jaume Munar
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-2, 6-3) Aleksandar Kovacevic
28/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) Marcos Giron
12/09/2026 Seville (Semifinal) Jaume Munar 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Facundo Acosta
11/09/2026 Seville (Cuartos de final) Jaume Munar 2-1 (2-6, 6-1, 6-1) Raul Brancaccio

Últimos Resultados de Jaime Faria

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Jaime Faria 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) Arthur Fery
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Adolfo Vallejo 2-1 (6-4, 5-7, 7-5) Jaime Faria
28/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Shintaro Mochizuki 0-2 (2-6, 4-6) Jaime Faria
25/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Jaime Faria 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Hugo Gaston
24/09/2026 Hangzhou Open (Dieciseisavos de final) Jaime Faria 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Terence Atmane

Jaume Munar rompe el servicio de Jaime Faria y se pone 2-0 por delante.

Jaume Munar rompe el servicio de Jaime Faria y se pone 2-0 por delante.

Jaume Munar gana el primer juego y domina 1-0

Jaume Munar gana el primer juego y domina 1-0

Contador

Contenido patrocinado