Jaume Munar - Jaime Faria, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Madrid, 2 de octubre de 2026.
El tenista español Jaume Munar(66) se enfrenta en Octavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista portugués Jaime Faria(68) este viernes no antes de las 04:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/08/2025
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-1 (6-0, 6-3, 5-7, 6-2)
| Jaime Faria
|20/02/2025
| Rio Open (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (4-6, 6-2, 3-6)
| Jaime Faria
Últimos Resultados de Jaume Munar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 4-6, 3-6)
| Jaume Munar
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Aleksandar Kovacevic
|28/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-4)
| Marcos Giron
|12/09/2026
| Seville (Semifinal)
| Jaume Munar
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Facundo Acosta
|11/09/2026
| Seville (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-1)
| Raul Brancaccio
Últimos Resultados de Jaime Faria
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Jaime Faria
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-4)
| Arthur Fery
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Adolfo Vallejo
| 2-1 (6-4, 5-7, 7-5)
| Jaime Faria
|28/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Shintaro Mochizuki
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jaime Faria
|25/09/2026
| Hangzhou Open (Octavos de final)
| Jaime Faria
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Hugo Gaston
|24/09/2026
| Hangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Jaime Faria
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Terence Atmane