Jaume Munar - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Jaume Munar - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: lunes, 13 abril 2026 16:30
Madrid, 13 de abril de 2026.

El tenista Español Jaume Munar(38) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Español Rafael Jodar(55) este lunes a las 17:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Jaume Munar 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Alexander Bublik
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Karen Khachanov 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Jaume Munar
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Nicolai Budkov Kjaer 0-2 (1-6, 3-6) Jaume Munar
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) Casper Ruud
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-2 (3-6, 6-2, 6-7, 7-5, 6-3) Dalibor Svrcina

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

05/04/2026 Grand Prix Hassan II (Final) Marco Trungelliti 0-2 (3-6, 2-6) Rafael Jodar
04/04/2026 Grand Prix Hassan II (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Camilo Ugo Carabelli
03/04/2026 Grand Prix Hassan II (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-1 (2-6, 0-2) Rafael Jodar
02/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Tomas Machac
31/03/2026 Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Dusan Lajovic

Contenido patrocinado