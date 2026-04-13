Jaume Munar - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Jaume Munar - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de abril de 2026.
El tenista Español Jaume Munar(38) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Español Rafael Jodar(55) este lunes a las 17:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Jaume Munar
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Jaume Munar
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-3 (3-6, 5-7, 4-6)
| Casper Ruud
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-2 (3-6, 6-2, 6-7, 7-5, 6-3)
| Dalibor Svrcina
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|04/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Camilo Ugo Carabelli
|03/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Cuartos de final)
| Alexandre Muller
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Rafael Jodar
|02/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Tomas Machac
|31/03/2026
| Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Dusan Lajovic