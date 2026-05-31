Jesper de Jong - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Jesper de Jong - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
El tenista holandés Jesper de Jong(106) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo a las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2025
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (3-6, 6-1, 6-2, 6-3)
| Jesper de Jong
|17/07/2024
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jesper de Jong
-Últimos Resultados de Jesper de Jong.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-3 (5-7, 7-5, 2-6, 7-6, 2-6)
| Jesper de Jong
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Federico Cina
| 0-3 (3-6, 1-6, 3-6)
| Jesper de Jong
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Stan Wawrinka
| 1-3 (3-6, 6-3, 3-6, 4-6)
| Jesper de Jong
|21/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Jesper de Jong
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Michael Zheng
|20/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Jesper de Jong
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-3)
| Liam Draxl
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6)
| Alexander Zverev
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 0-3 (4-6, 2-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Luciano Darderi
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-0)
| Alexander Zverev
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Alexander Zverev