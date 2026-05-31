Jesper de Jong - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Jesper de Jong - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 14:32
Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista holandés Jesper de Jong(106) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo a las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2025 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-1 (3-6, 6-1, 6-2, 6-3) Jesper de Jong
17/07/2024 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-2) Jesper de Jong

-Últimos Resultados de Jesper de Jong.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-3 (5-7, 7-5, 2-6, 7-6, 2-6) Jesper de Jong
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Federico Cina 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) Jesper de Jong
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Stan Wawrinka 1-3 (3-6, 6-3, 3-6, 4-6) Jesper de Jong
21/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Jesper de Jong 0-2 (5-7, 3-6) Michael Zheng
20/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Jesper de Jong 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) Liam Draxl

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6) Alexander Zverev
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) Alexander Zverev
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Benjamin Bonzi 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Luciano Darderi 2-1 (1-6, 7-6, 6-0) Alexander Zverev
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 0-2 (1-6, 4-6) Alexander Zverev

