Jessica Pegula - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Actualizado: viernes, 3 abril 2026 16:18
Madrid, 3 de abril de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Rusa Diana Shnaider(19) este viernes a las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2024 US Open WTA (Octavos de final) Diana Shnaider 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula
12/08/2024 National Bank Open (Semifinal) Diana Shnaider 0-2 (4-6, 3-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-1, 7-6) Elisabetta Cocciaretto
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) Yulia Putintseva
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) Jessica Pegula
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jaqueline Cristian 0-2 (4-6, 1-6) Jessica Pegula
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (2-6, 2-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Diana Shnaider.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (3-6, 0-6) Diana Shnaider
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Katie Volynets 0-2 (5-7, 5-7) Diana Shnaider
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Diana Shnaider 0-2 (3-6, 3-6) Belinda Bencic
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Diana Shnaider 2-0 (7-6, 7-6) Tereza Valentova
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Diana Shnaider 0-2 (2-6, 6-7) Sorana Cirstea

