Jessica Pegula - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Jessica Pegula - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de abril de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Rusa Diana Shnaider(19) este viernes a las 17:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2024
| US Open WTA (Octavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|12/08/2024
| National Bank Open (Semifinal)
| Diana Shnaider
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-1, 7-6)
| Elisabetta Cocciaretto
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-5)
| Yulia Putintseva
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Diana Shnaider.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Diana Shnaider
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Katie Volynets
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Diana Shnaider
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Belinda Bencic
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Tereza Valentova
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Sorana Cirstea