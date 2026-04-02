Jessica Pegula - Elisabetta Cocciaretto, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Jessica Pegula - Elisabetta Cocciaretto: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Credit One Charleston Open
Actualizado: jueves, 2 abril 2026 17:50
Madrid, 2 de abril de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista italiana Elisabetta Cocciaretto(43) este jueves a las 18:45.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2025 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-0 (6-2, 6-3) Jessica Pegula
07/07/2023 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-0) Elisabetta Cocciaretto

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) Yulia Putintseva
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) Jessica Pegula
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jaqueline Cristian 0-2 (4-6, 1-6) Jessica Pegula
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (2-6, 2-6) Jessica Pegula
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Francesca Jones 0-1 (1-6, 0-3) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Elisabetta Cocciaretto.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Yue Yuan 0-2 (0-6, 5-7) Elisabetta Cocciaretto
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elisabetta Cocciaretto 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Coco Gauff
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Darja Semenistaja 0-2 (4-6, 1-6) Elisabetta Cocciaretto
14/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-1 (6-2, 6-7, 7-5) Anastasia Zakharova
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-1 (0-6, 6-3, 6-2) Donna Vekic

