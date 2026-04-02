Jessica Pegula - Elisabetta Cocciaretto, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Jessica Pegula - Elisabetta Cocciaretto: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de abril de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista italiana Elisabetta Cocciaretto(43) este jueves a las 18:45.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2025
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Jessica Pegula
|07/07/2023
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elisabetta Cocciaretto
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-5)
| Yulia Putintseva
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Francesca Jones
| 0-1 (1-6, 0-3)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Elisabetta Cocciaretto.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Yue Yuan
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Elisabetta Cocciaretto
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Coco Gauff
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Darja Semenistaja
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Elisabetta Cocciaretto
|14/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-1 (6-2, 6-7, 7-5)
| Anastasia Zakharova
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-1 (0-6, 6-3, 6-2)
| Donna Vekic