Jessica Pegula - Iva Jovic, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Jessica Pegula - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de abril de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Estadounidense Iva Jovic(16) este sábado a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Diana Shnaider
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-1, 7-6)
| Elisabetta Cocciaretto
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-5)
| Yulia Putintseva
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Iva Jovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Cuartos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Anna Kalinskaya
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Sofia Kenin
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Alycia Parks
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Talia Gibson
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Paula Badosa