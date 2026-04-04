Jessica Pegula - Iva Jovic, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Jessica Pegula - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Credit One Charleston Open
Actualizado: sábado, 4 abril 2026 18:03
Madrid, 4 de abril de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Estadounidense Iva Jovic(16) este sábado a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Diana Shnaider
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-1, 7-6) Elisabetta Cocciaretto
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) Yulia Putintseva
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) Jessica Pegula
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jaqueline Cristian 0-2 (4-6, 1-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Iva Jovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Cuartos de final) Iva Jovic 2-0 (6-3, 6-4) Anna Kalinskaya
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Iva Jovic 2-0 (7-5, 7-5) Sofia Kenin
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-3, 6-2) Alycia Parks
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 0-2 (2-6, 2-6) Talia Gibson
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 6-1) Paula Badosa

