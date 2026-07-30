Jessica Pegula - Magdalena Frech, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Jessica Pegula - Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open
Jessica Pegula - Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 30 julio 2026 20:01
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Madrid, 30 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista Polaca Magdalena Frech(48) este jueves no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/04/2025 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Magdalena Frech 0-2 (1-6, 1-6) Jessica Pegula
28/04/2023 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-3) Magdalena Frech

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Coco Gauff
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Iva Jovic
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Bouzas Maneiro
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-1) Sara Sorribes Tormo
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-5, 6-3) Darja Vidmanova

Últimos Resultados de Magdalena Frech

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 2-0 (6-4, 6-3) Ann Li
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Magdalena Frech 0-2 (6-7, 4-6) Anna Kalinskaya
22/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Naomi Osaka 2-0 (6-4, 6-1) Magdalena Frech
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 0-2 (6-7, 3-6) Eva Lys
15/06/2026 Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir) Magdalena Frech 0-2 (2-6, 4-6) Shuai Zhang

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