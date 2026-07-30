Jessica Pegula - Magdalena Frech, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Jessica Pegula - Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista Polaca Magdalena Frech(48) este jueves no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2025
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|28/04/2023
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Magdalena Frech
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Iva Jovic
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Bouzas Maneiro
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Darja Vidmanova
Últimos Resultados de Magdalena Frech
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Ann Li
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Anna Kalinskaya
|22/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Magdalena Frech
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Eva Lys
|15/06/2026
| Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Shuai Zhang