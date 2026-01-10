Jessica Pegula - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Jessica Pegula - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de enero de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(6) se enfrenta en Semifinal del torneo Brisbane International a la tenista Ucraniana Marta Kostyuk(26) este sábado a las 06:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2025
| China Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (3-6, 7-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|24/03/2025
| Miami Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Jessica Pegula
|03/03/2024
| San Diego Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Marta Kostyuk
|20/01/2023
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Marta Kostyuk
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jessica Pegula
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Dayana Yastremska
| 1-2 (7-5, 2-6, 3-6)
| Jessica Pegula
|07/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Jessica Pegula
|07/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Jessica Pegula
|06/11/2025
| WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Marta Kostyuk
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|07/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-0)
| Yulia Putintseva
|07/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-2, 2-6, 4-6)
| Karolina Muchova
|01/10/2025
| China Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (3-6, 7-6, 1-6)
| Jessica Pegula