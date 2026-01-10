Jessica Pegula - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Jessica Pegula - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Brisbane International
Jessica Pegula - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: sábado, 10 enero 2026 5:02
Madrid, 10 de enero de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(6) se enfrenta en Semifinal del torneo Brisbane International a la tenista Ucraniana Marta Kostyuk(26) este sábado a las 06:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2025 China Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Jessica Pegula
24/03/2025 Miami Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 0-2 (2-6, 3-6) Jessica Pegula
03/03/2024 San Diego Open (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (6-7, 1-6) Marta Kostyuk
20/01/2023 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-0, 6-2) Marta Kostyuk

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (3-6, 6-7) Jessica Pegula
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Dayana Yastremska 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) Jessica Pegula
07/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Jessica Pegula
07/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Semifinal) Elena Rybakina 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jessica Pegula
06/11/2025 WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-3) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (6-7, 3-6) Marta Kostyuk
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-4, 6-3) Amanda Anisimova
07/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (6-7, 6-1, 6-0) Yulia Putintseva
07/10/2025 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-2, 2-6, 4-6) Karolina Muchova
01/10/2025 China Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Jessica Pegula

