Jordania - Argelia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Jordania - Argelia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

La selección de Jordania, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Levi's Stadium de San Francisco (Santa Clara), en EE. UU. ante Argelia este martes a las 05:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Austria, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Argelia ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra Argentina, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Argentina 6 2 2 Clasificado Austria 3 2 3 Tercero ¿? Jordania 0 1 4 Eliminado Argelia 0 1

-Onces iniciales probables.

JORDANIA: Yazeed Yazeed Abulaila; Saed Al-Rosan, Yazan Abu Al-Arab, Mo Abualnadi; Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha, Mousa Tamari, Odeh Fakhouri, Ali Iyad Olwan.

ARGELIA: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki; Mohamed Amoura, Fares Chaibi, Riyad Mahrez.

-Últimos Resultados de Jordania.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan

-Últimos Resultados de Argelia.