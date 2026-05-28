Julia Grabher - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Julia Grabher - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de mayo de 2026.
La tenista austriaca Julia Grabher(121) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) este jueves a las 13:00.
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-Últimos Resultados de Julia Grabher.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Julia Grabher
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Rebecca Sramkova
|18/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final)
| Jil Teichmann
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Julia Grabher
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Dalma Galfi
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Julia Grabher
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Aliaksandra Sasnovich
| 1-2 (6-4, 2-6, 4-6)
| Julia Grabher
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Julia Grabher
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sarah Rakotomanga
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Amanda Anisimova
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Amanda Anisimova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Belinda Bencic
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Yulia Starodubtseva
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-1 (6-1, 5-7, 6-4)
| Ajla Tomljanovic
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Amanda Anisimova