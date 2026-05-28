Julia Grabher - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Julia Grabher - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.

La tenista austriaca Julia Grabher(121) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) este jueves a las 13:00.

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-Últimos Resultados de Julia Grabher.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Julia Grabher 2-0 (6-2, 6-2) Rebecca Sramkova 18/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Jil Teichmann 2-0 (6-4, 7-6) Julia Grabher 05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Dalma Galfi 2-0 (7-6, 6-4) Julia Grabher 04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Aliaksandra Sasnovich 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) Julia Grabher 23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Leylah Fernandez 2-0 (6-2, 6-3) Julia Grabher

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.