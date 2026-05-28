Julia Grabher - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Julia Grabher - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA
Julia Grabher - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 12:02
Seguir en

Madrid, 28 de mayo de 2026.

La tenista austriaca Julia Grabher(121) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) este jueves a las 13:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Julia Grabher.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Julia Grabher 2-0 (6-2, 6-2) Rebecca Sramkova
18/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Jil Teichmann 2-0 (6-4, 7-6) Julia Grabher
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Dalma Galfi 2-0 (7-6, 6-4) Julia Grabher
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Aliaksandra Sasnovich 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) Julia Grabher
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Leylah Fernandez 2-0 (6-2, 6-3) Julia Grabher

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sarah Rakotomanga 0-2 (3-6, 1-6) Amanda Anisimova
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Amanda Anisimova 0-2 (2-6, 2-6) Belinda Bencic
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 2-0 (6-4, 6-2) Yulia Starodubtseva
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Amanda Anisimova 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) Ajla Tomljanovic
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Amanda Anisimova

Contador

Contenido patrocinado