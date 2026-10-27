Karen Khachanov - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Karen Khachanov - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de octubre de 2026.
El tenista Ruso Karen Khachanov(24) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este martes no antes de las 15:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-3)
| Karen Khachanov
|13/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (3-6, 6-3, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|30/09/2024
| China Open (Cuartos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Carlos Alcaraz
|03/05/2023
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Karen Khachanov
Últimos Resultados de Karen Khachanov
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2026
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Alexander Bublik
| 2-1 (4-6, 7-6, 7-6)
| Karen Khachanov
|22/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (2-6, 6-4, 6-7)
| Karen Khachanov
|20/10/2026
| Almaty Open (Dieciseisavos de final)
| Rei Sakamoto
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Karen Khachanov
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karen Khachanov
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Adrian Mannarino
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Carlos Alcaraz
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|06/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jiri Lehecka
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-1)
| Jaume Munar
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-0 (7-6, 2-1)
| Denis Shapovalov