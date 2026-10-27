Karen Khachanov - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Karen Khachanov - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open
Karen Khachanov - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 14:01
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Madrid, 27 de octubre de 2026.

El tenista Ruso Karen Khachanov(24) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este martes no antes de las 15:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) Karen Khachanov
13/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Karen Khachanov 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) Carlos Alcaraz
30/09/2024 China Open (Cuartos de final) Karen Khachanov 0-2 (5-7, 2-6) Carlos Alcaraz
03/05/2023 Madrid Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-5) Karen Khachanov

Últimos Resultados de Karen Khachanov

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Alexander Bublik 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) Karen Khachanov
22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Tomas Machac 1-2 (2-6, 6-4, 6-7) Karen Khachanov
20/10/2026 Almaty Open (Dieciseisavos de final) Rei Sakamoto 0-2 (2-6, 4-6) Karen Khachanov
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-4) Karen Khachanov
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-2, 6-4) Adrian Mannarino

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (7-5, 7-6) Carlos Alcaraz
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (3-6, 3-6) Carlos Alcaraz
06/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Jiri Lehecka
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) Jaume Munar
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 1-0 (7-6, 2-1) Denis Shapovalov
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