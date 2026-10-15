Karolina Muchova - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 15 octubre 2026 5:32
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Madrid, 15 de octubre de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista rusa Diana Shnaider(13) este jueves no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2025 Ningbo Open (Octavos de final) Karolina Muchova 1-2 (6-2, 1-6, 2-6) Diana Shnaider

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (3-6, 7-6, 7-6) Caty McNally
08/10/2026 China Open (Cuartos de final) Karolina Muchova 0-2 (3-6, 0-6) Nikola Bartunkova
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) Naomi Osaka
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Liudmila Samsonova
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (7-6, 6-1) Katie Boulter

Últimos Resultados de Diana Shnaider

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (2-6, 2-6) Diana Shnaider
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (3-6, 1-6) Diana Shnaider
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Diana Shnaider
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Janice Tjen 0-2 (0-6, 4-6) Diana Shnaider

Contrabreak de Karolina Muchova a Diana Shnaider. Empate 3-3 en el marcador.

Contrabreak de Karolina Muchova a Diana Shnaider. Empate 3-3 en el marcador.

Diana Shnaider rompe el servicio de Karolina Muchova y se pone 3-2 por delante.

Diana Shnaider rompe el servicio de Karolina Muchova y se pone 3-2 por delante.

Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Karolina Muchova se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Karolina Muchova se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Karolina Muchova gana el primer juego y domina 1-0

Karolina Muchova gana el primer juego y domina 1-0

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