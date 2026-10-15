Karolina Muchova - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Madrid, 15 de octubre de 2026.
La tenista checa Karolina Muchova(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista rusa Diana Shnaider(13) este jueves no antes de las 05:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2025
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (6-2, 1-6, 2-6)
| Diana Shnaider
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-6)
| Caty McNally
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Nikola Bartunkova
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (7-5, 1-6, 7-6)
| Naomi Osaka
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Katie Boulter
Últimos Resultados de Diana Shnaider
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Diana Shnaider
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Diana Shnaider
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Diana Shnaider
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Diana Shnaider