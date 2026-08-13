Learner Tien - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Learner Tien - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open
Learner Tien - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 13 agosto 2026 0:31
Seguir en

Madrid, 13 de agosto de 2026.

El tenista estadounidense Learner Tien(19) se enfrenta en Semifinal del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Ben Shelton(10) este jueves no antes de las 01:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Learner Tien
25/06/2025 Mallorca Championships (Octavos de final) Ben Shelton 0-2 (4-6, 6-7) Learner Tien

Últimos Resultados de Learner Tien

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (3-6, 2-6) Learner Tien
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Learner Tien 2-0 (6-4, 6-4) Thiago Agustin Tirante
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Learner Tien 2-0 (6-3, 6-2) Tommy Paul
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Learner Tien 2-1 (6-3, 0-6, 6-3) Gael Monfils
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Adrian Mannarino 2-0 (7-5, 6-4) Learner Tien

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Jakub Mensik 0-2 (3-6, 1-6) Ben Shelton
10/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Joao Fonseca 0-2 (3-6, 6-7) Ben Shelton
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 0-2 (3-6, 2-6) Ben Shelton
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jenson Brooksby 0-2 (3-6, 5-7) Ben Shelton
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Ben Shelton

Contador

Contenido patrocinado