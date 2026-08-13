Learner Tien - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Learner Tien - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de agosto de 2026.
El tenista estadounidense Learner Tien(19) se enfrenta en Semifinal del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Ben Shelton(10) este jueves no antes de las 01:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Learner Tien
|25/06/2025
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Learner Tien
Últimos Resultados de Learner Tien
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Learner Tien
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Thiago Agustin Tirante
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Tommy Paul
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (6-3, 0-6, 6-3)
| Gael Monfils
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Learner Tien
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Jakub Mensik
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ben Shelton
|10/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Joao Fonseca
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ben Shelton
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Ben Shelton
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jenson Brooksby
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Ben Shelton