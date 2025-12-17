Learner Tien - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Next Gen ATP Finals, Group A

Learner Tien - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de Next Gen ATP Finals, Group A - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 17 de diciembre de 2025.
El tenista Estadounidense Learner Tien(28) se enfrenta en Round Robin del torneo Next Gen ATP Finals, Group A al tenista Español Rafael Jodar(168) este miércoles a las 17:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Learner Tien.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2025
| Open de Moselle (Final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Learner Tien
|07/11/2025
| Open de Moselle (Semifinal)
| Vitaliy Sachko
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Learner Tien
|06/11/2025
| Open de Moselle (Cuartos de final)
| Matteo Berrettini
| 1-2 (7-5, 2-6, 3-6)
| Learner Tien
|05/11/2025
| Open de Moselle (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Moez Echargui
|03/11/2025
| Open de Moselle (Dieciseisavos de final)
| Ugo Blanchet
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Learner Tien
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|02/11/2025
| Charlottesville (Final)
| Martin Damm
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Rafael Jodar
|01/11/2025
| Charlottesville (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 1-0 (6-4, 4-2)
| Johannus Monday
|31/10/2025
| Charlottesville (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Dylan Dietrich
|30/10/2025
| Charlottesville (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Saba Purtseladze
|29/10/2025
| Charlottesville (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Murphy Cassone