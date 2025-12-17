Learner Tien - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Next Gen ATP Finals, Group A

Learner Tien - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de Next Gen ATP Finals, Group A
Learner Tien - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de Next Gen ATP Finals, Group A - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 16:01
Seguir en

Madrid, 17 de diciembre de 2025.

El tenista Estadounidense Learner Tien(28) se enfrenta en Round Robin del torneo Next Gen ATP Finals, Group A al tenista Español Rafael Jodar(168) este miércoles a las 17:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Learner Tien.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/11/2025 Open de Moselle (Final) Cameron Norrie 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Learner Tien
07/11/2025 Open de Moselle (Semifinal) Vitaliy Sachko 0-2 (1-6, 4-6) Learner Tien
06/11/2025 Open de Moselle (Cuartos de final) Matteo Berrettini 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) Learner Tien
05/11/2025 Open de Moselle (Octavos de final) Learner Tien 2-0 (7-6, 6-3) Moez Echargui
03/11/2025 Open de Moselle (Dieciseisavos de final) Ugo Blanchet 0-2 (3-6, 3-6) Learner Tien

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/11/2025 Charlottesville (Final) Martin Damm 0-2 (3-6, 6-7) Rafael Jodar
01/11/2025 Charlottesville (Semifinal) Rafael Jodar 1-0 (6-4, 4-2) Johannus Monday
31/10/2025 Charlottesville (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-5, 6-3) Dylan Dietrich
30/10/2025 Charlottesville (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-0) Saba Purtseladze
29/10/2025 Charlottesville (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 7-5) Murphy Cassone

Contador

Contenido patrocinado