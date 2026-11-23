Onces Iniciales probables: Levante - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.

El Levante, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante Elche este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada como local contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 31 13 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Sevilla 19 13 18 Descenso Levante 11 12 19 Descenso Elche 10 12 20 Descenso Malaga 5 13

Onces iniciales probables

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Ivan Romero, Thiago Fernandez, Roger Brugue, Jon Olasagasti, Dani Requena, Etta Eyong.ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Victor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo; Lucas Cepeda, Thomas Lemar, Javi Morcillo, German Valera, Gonzalo Villar, Fer Nino.

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