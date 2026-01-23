Levante - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Levante - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 23 enero 2026 20:17
Seguir en

Madrid, 23 de enero de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Elche este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Iker Losada, Etta Eyong.
ELCHE: Inaki Pena; Yago Santiago, David Affengruber, Adria Pedrosa, German Valera, Leo Petrot; Grady Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas, Martim Neto, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
10/05/2025 LaLiga2 Levante 3-1 Elche
16/11/2024 LaLiga2 Elche 1-1 Levante
24/03/2024 LaLiga2 Levante 3-2 Elche
30/09/2023 LaLiga2 Levante 0-0 Elche

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante
20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad
08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla
10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal
21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche

Contador

Contenido patrocinado