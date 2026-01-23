Levante - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de enero de 2026.
El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Elche este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Iker Losada, Etta Eyong.
ELCHE: Inaki Pena; Yago Santiago, David Affengruber, Adria Pedrosa, German Valera, Leo Petrot; Grady Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas, Martim Neto, Alvaro Rodriguez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|10/05/2025
| LaLiga2
| Levante
| 3-1
| Elche
|16/11/2024
| LaLiga2
| Elche
| 1-1
| Levante
|24/03/2024
| LaLiga2
| Levante
| 3-2
| Elche
|30/09/2023
| LaLiga2
| Levante
| 0-0
| Elche
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche