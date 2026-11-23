Onces Iniciales confirmados: Levante - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.

El Levante, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante Elche este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada como local contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Dani Requena, Thiago Fernandez, Roger Brugue, Oriol Rey, Jon Olasagasti, Ivan Romero.ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo; Abiel Osorio, Javi Morcillo, Gonzalo Villar; Lucas Cepeda, German Valera, Fer Nino.

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