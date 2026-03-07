Levante - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Levante - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 15:32
Madrid, 7 de marzo de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Girona este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 30 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno; Paco Cortes, Jon Olasagasti, Kareem Tunde, Oriol Rey; Ivan Romero, Carlos Espi.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel, Thomas Lemar; Viktor Tsigankov, Vladyslav Vanat, Claudio Echeverri.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal
15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia
08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona

