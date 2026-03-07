Levante - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Girona este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 30 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno; Paco Cortes, Jon Olasagasti, Kareem Tunde, Oriol Rey; Ivan Romero, Carlos Espi.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel, Thomas Lemar; Viktor Tsigankov, Vladyslav Vanat, Claudio Echeverri.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante

-Últimos Resultados del Girona.