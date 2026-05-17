Levante - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante el Mallorca este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Iker Losada, Kervin Arriaga, Jon Olasagasti, Ivan Romero, Pablo Martinez, Carlos Espi.

MALLORCA: Leo Roman; David Lopez, Martin Valjent, Pablo Maffeo, Johan Mojica; Manu Morlanes, Zito Luvumbo, Sergi Darder, Pablo Torre, Samu, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Mallorca.