Levante - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Oviedo este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 23 28 20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Kervin Arriaga; Ivan Romero, Kareem Tunde, Oriol Rey, Iker Losada, Victor Garcia, Carlos Espi.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez; Thiago Fernandez, Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Luka Ilic; Alberto Reina, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 26/04/2025 LaLiga2 Levante 0-1 Real Oviedo 06/10/2024 LaLiga2 Levante 0-0 Real Oviedo 02/03/2024 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Levante 02/09/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Oviedo.