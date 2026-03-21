Levante - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Oviedo este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|18
| Descenso
| Elche
| 26
| 28
|19
| Descenso
| Levante
| 23
| 28
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Kervin Arriaga; Ivan Romero, Kareem Tunde, Oriol Rey, Iker Losada, Victor Garcia, Carlos Espi.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez; Thiago Fernandez, Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Luka Ilic; Alberto Reina, Federico Vinas.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|26/04/2025
| LaLiga2
| Levante
| 0-1
| Real Oviedo
|06/10/2024
| LaLiga2
| Levante
| 0-0
| Real Oviedo
|02/03/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 3-2
| Levante
|02/09/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo