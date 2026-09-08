Lille - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Lille - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de septiembre de 2026.
El Lille se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Betis este martes a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
Onces iniciales confirmados
LILLE: Berke Ozer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud; Benjamin Andre, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappe, Gaetan Perrin, Hakon Arnar Haraldsson, Ayase Ueda.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Facundo Bernal, Isco, Rodrigo Riquelme, Antony, Troy Parrott.
Últimos Resultados de Lille
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/03/2025
| Champions
| Lille
| 1-2
| Borussia Dortmund
|04/03/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 1-1
| Lille
|29/01/2025
| Champions
| Lille
| 6-1
| Feyenoord
|21/01/2025
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Lille
|11/12/2024
| Champions
| Lille
| 3-2
| Sturm Graz
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante