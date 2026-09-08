Lille - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Lille - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Lille - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 8 septiembre 2026 20:02
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Madrid, 8 de septiembre de 2026.

El Lille se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Betis este martes a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Onces iniciales confirmados


LILLE: Berke Ozer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud; Benjamin Andre, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappe, Gaetan Perrin, Hakon Arnar Haraldsson, Ayase Ueda.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Facundo Bernal, Isco, Rodrigo Riquelme, Antony, Troy Parrott.

Últimos Resultados de Lille

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/03/2025 Champions Lille 1-2 Borussia Dortmund
04/03/2025 Champions Borussia Dortmund 1-1 Lille
29/01/2025 Champions Lille 6-1 Feyenoord
21/01/2025 Champions Liverpool 2-1 Lille
11/12/2024 Champions Lille 3-2 Sturm Graz

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis
21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad
23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante

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