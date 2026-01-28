Lorenzo Musetti - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Lorenzo Musetti - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open ATP
Lorenzo Musetti - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 28 enero 2026 3:31
Seguir en

Madrid, 28 de enero de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Musetti(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Serbio Novak Djokovic(4) este miércoles a las 04:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/11/2025 Hellenic Championship (Final) Novak Djokovic 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Lorenzo Musetti
25/03/2025 Miami Open (Octavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (2-6, 2-6) Novak Djokovic
12/07/2024 Wimbledon ATP (Semifinal) Lorenzo Musetti 0-3 (4-6, 6-7, 4-6) Novak Djokovic
01/06/2024 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Novak Djokovic 3-2 (7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0) Lorenzo Musetti
11/04/2024 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Novak Djokovic 2-0 (7-5, 6-3) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) Taylor Fritz
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2) Tomas Machac
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Lorenzo Sonego
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (4-6, 7-6, 7-5, 3-2) Raphael Collignon
11/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 3-6) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Jakub Mensik 0-0 () Novak Djokovic
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) Novak Djokovic
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Francesco Maestrelli 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) Novak Djokovic
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pedro Martinez 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) Novak Djokovic
08/11/2025 Hellenic Championship (Final) Novak Djokovic 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Lorenzo Musetti

Contador

Contenido patrocinado