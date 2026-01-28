Lorenzo Musetti - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Lorenzo Musetti - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
El tenista Italiano Lorenzo Musetti(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Serbio Novak Djokovic(4) este miércoles a las 04:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2025
| Hellenic Championship (Final)
| Novak Djokovic
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Lorenzo Musetti
|25/03/2025
| Miami Open (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|12/07/2024
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Lorenzo Musetti
| 0-3 (4-6, 6-7, 4-6)
| Novak Djokovic
|01/06/2024
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Novak Djokovic
| 3-2 (7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0)
| Lorenzo Musetti
|11/04/2024
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Novak Djokovic
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-2, 7-5, 6-4)
| Taylor Fritz
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2)
| Tomas Machac
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)
| Lorenzo Sonego
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (4-6, 7-6, 7-5, 3-2)
| Raphael Collignon
|11/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 0-0 ()
| Novak Djokovic
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-3 (3-6, 4-6, 6-7)
| Novak Djokovic
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Francesco Maestrelli
| 0-3 (3-6, 2-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-3 (3-6, 2-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|08/11/2025
| Hellenic Championship (Final)
| Novak Djokovic
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Lorenzo Musetti