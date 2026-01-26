Lorenzo Musetti - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Lorenzo Musetti - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de enero de 2026.
El tenista Italiano Lorenzo Musetti(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Estadounidense Taylor Fritz(9) este lunes a las 04:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|10/07/2024
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-2 (3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1)
| Taylor Fritz
|07/04/2024
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2)
| Tomas Machac
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)
| Lorenzo Sonego
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (4-6, 7-6, 7-5, 3-2)
| Raphael Collignon
|11/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alexander Bublik
|10/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Semifinal)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-4)
| Andrey Rublev
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Stan Wawrinka
| 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Vit Kopriva
| 0-3 (1-6, 4-6, 6-7)
| Taylor Fritz
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Valentin Royer
| 1-3 (6-7, 7-5, 1-6, 3-6)
| Taylor Fritz
|10/01/2026
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Taylor Fritz
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Hubert Hurkacz
|07/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Stefanos Tsitsipas