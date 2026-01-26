Lorenzo Musetti - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Publicado: lunes, 26 enero 2026 3:00
Madrid, 26 de enero de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Musetti(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Estadounidense Taylor Fritz(9) este lunes a las 04:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
10/07/2024 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 3-2 (3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1) Taylor Fritz
07/04/2024 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-4) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2) Tomas Machac
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Lorenzo Sonego
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (4-6, 7-6, 7-5, 3-2) Raphael Collignon
11/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 3-6) Alexander Bublik
10/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Lorenzo Musetti 2-1 (6-7, 7-5, 6-4) Andrey Rublev

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Stan Wawrinka 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6) Taylor Fritz
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Vit Kopriva 0-3 (1-6, 4-6, 6-7) Taylor Fritz
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Valentin Royer 1-3 (6-7, 7-5, 1-6, 3-6) Taylor Fritz
10/01/2026 United Cup, Final Stage (Semifinal) Taylor Fritz 0-2 (6-7, 6-7) Hubert Hurkacz
07/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 5-7) Stefanos Tsitsipas

