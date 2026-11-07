Málaga - Racing, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Málaga - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Málaga - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 noviembre 2026 9:01
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Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El Málaga, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Rosaleda ante Racing este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada como local contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Atlético 28 11
3 Champions Real Madrid 27 11
4 Champions Betis 23 11
5 Europa League Real Sociedad 19 11
6 Conference League Sevilla 18 12
16 Permanencia Racing 11 11
18 Descenso Levante 10 11
19 Descenso Valencia 9 11
20 Descenso Malaga 5 11

Onces iniciales probables

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Rafita, Adam Aznou; Ramon Enriquez, David Larrubia, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Adrian Nino.
RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon, Pedro Felipe, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Iker Luque, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/05/2026 LaLiga2 Malaga 1-1 Racing
05/10/2025 LaLiga2 Racing 3-0 Malaga
01/02/2025 LaLiga2 Racing 2-1 Malaga
23/11/2024 LaLiga2 Racing 0-0 Malaga
05/03/2023 LaLiga2 Malaga 0-1 Racing

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga
23/10/2026 LaLiga Alavés 1-1 Malaga
18/10/2026 LaLiga Malaga 2-5 Real Sociedad
09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol
20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2026 LaLiga Racing 0-3 Real Madrid
24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol
18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing
11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia
19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing
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