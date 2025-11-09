Mallorca - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris; Adrian Liso, Borja Mayoral.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 21/12/2024 LaLiga Getafe 0-1 Mallorca 26/05/2024 LaLiga Getafe 1-2 Mallorca 28/10/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Getafe 23/04/2023 LaLiga Mallorca 3-1 Getafe

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Getafe.