Mallorca - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Actualizado: domingo, 9 noviembre 2025 17:46

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris; Adrian Liso, Borja Mayoral.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe
21/12/2024 LaLiga Getafe 0-1 Mallorca
26/05/2024 LaLiga Getafe 1-2 Mallorca
28/10/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Getafe
23/04/2023 LaLiga Mallorca 3-1 Getafe

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca
04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca
27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante

