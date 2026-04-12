Mallorca - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de abril de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Rayo este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 13 Permanencia Rayo 35 30 18 Descenso Mallorca 31 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre; Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Unai Lopez, Ilias Akhomach, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Alexandre Zurawski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 20/10/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Rayo 11/02/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Rayo 30/09/2023 LaLiga Rayo 2-2 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Rayo.