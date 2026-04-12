Mallorca - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de abril de 2026.
El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Rayo este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|13
| Permanencia
| Rayo
| 35
| 30
|18
| Descenso
| Mallorca
| 31
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre; Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Unai Lopez, Ilias Akhomach, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Alexandre Zurawski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|20/10/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Rayo
|11/02/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Rayo
|30/09/2023
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo