Mallorca - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de abril de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Real Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 69 29 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 29 5 Europa League Betis 44 29 6 Conference League Celta 41 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Toni Lato, Martin Valjent; Omar Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Torre, Samu; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch, Arda Guler; Brahim Diaz, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 18/08/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Real Madrid 13/04/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Real Madrid 03/01/2024 LaLiga Real Madrid 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Real Madrid.