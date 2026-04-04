Mallorca - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Mallorca - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 4 abril 2026 11:17
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Madrid, 4 de abril de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Real Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 73 29
2 Champions Real Madrid 69 29
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 29
5 Europa League Betis 44 29
6 Conference League Celta 41 29
18 Descenso Mallorca 28 29
19 Descenso Levante 26 29
20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Toni Lato, Martin Valjent; Omar Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Torre, Samu; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch, Arda Guler; Brahim Diaz, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
18/08/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Real Madrid
13/04/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Real Madrid
03/01/2024 LaLiga Real Madrid 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético
17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid
14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche
11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid

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