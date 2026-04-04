Mallorca - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de abril de 2026.
El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Mallorca Son Moix ante el Real Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Omar Mascarell, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu, Manu Morlanes, Sergi Darder, Zito Luvumbo; Vedat Muriqi, Pablo Torre.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Manuel Angel, Arda Guler, Eduardo Camavinga; Brahim Diaz, Kylian Mbappe.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|18/08/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Real Madrid
|13/04/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Madrid
|03/01/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|17/03/2026
| Champions
| Manchester City
| 1-2
| Real Madrid
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid