Mallorca - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de abril de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Mallorca Son Moix ante el Real Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Omar Mascarell, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu, Manu Morlanes, Sergi Darder, Zito Luvumbo; Vedat Muriqi, Pablo Torre.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Manuel Angel, Arda Guler, Eduardo Camavinga; Brahim Diaz, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 18/08/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Real Madrid 13/04/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Real Madrid 03/01/2024 LaLiga Real Madrid 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Real Madrid.