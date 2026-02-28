Mallorca - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de febrero de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Real Sociedad este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 61 25 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Villarreal 51 25 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 10 Permanencia Real Sociedad 32 25 18 Descenso Mallorca 24 25 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 24

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera, Pablo Marin, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 12/04/2025 LaLiga Real Sociedad 0-2 Mallorca 17/09/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Real Sociedad 18/02/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Real Sociedad 21/10/2023 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Real Sociedad.