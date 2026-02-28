Mallorca - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de febrero de 2026.
El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Real Sociedad este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 61
| 25
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Villarreal
| 51
| 25
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|10
| Permanencia
| Real Sociedad
| 32
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 25
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera, Pablo Marin, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|12/04/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Mallorca
|17/09/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Real Sociedad
|18/02/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Real Sociedad
|21/10/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta