Mallorca - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de abril de 2026.
El Mallorca, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Valencia este martes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 46
| 31
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 31
|14
| Permanencia
| Valencia
| 35
| 31
|15
| Permanencia
| Mallorca
| 34
| 31
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica, Samu; Manu Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Jan Virgili.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Filip Ugrinic, Javier Guerra; Luis Rioja, Lucas Beltran, Largie Ramazani.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|30/03/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Mallorca
|29/11/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Valencia
|30/03/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Mallorca
|07/10/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés