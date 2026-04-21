Mallorca - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

El Mallorca, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Valencia este martes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 31 14 Permanencia Valencia 35 31 15 Permanencia Mallorca 34 31 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica, Samu; Manu Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Jan Virgili.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Filip Ugrinic, Javier Guerra; Luis Rioja, Lucas Beltran, Largie Ramazani.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 30/03/2025 LaLiga Valencia 1-0 Mallorca 29/11/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Valencia 30/03/2024 LaLiga Valencia 0-0 Mallorca 07/10/2023 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca

-Últimos Resultados del Valencia.