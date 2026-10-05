Maria Sakkari - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Maria Sakkari - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de octubre de 2026.
La tenista griega Maria Sakkari(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este lunes no antes de las 10:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/04/2025
| Madrid Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Maria Sakkari
Últimos Resultados de Maria Sakkari
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Storm Hunter
|25/09/2026
| Singapore Open (Cuartos de final)
| Maria Sakkari
| 1-2 (1-6, 6-4, 2-6)
| Talia Gibson
|24/09/2026
| Singapore Open (Octavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Nao Hibino
|22/09/2026
| Singapore Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Linda Fruhvirtova
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 1-2 (6-1, 6-7, 2-6)
| Yulia Starodubtseva
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 1-2 (6-1, 4-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Linda Noskova
|26/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|24/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (7-6, 4-6, 4-6)
| Greet Minnen
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-2, 3-6)
| Anna Kalinskaya