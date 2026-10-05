Maria Sakkari - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Maria Sakkari - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open
Maria Sakkari - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 5 octubre 2026 9:32
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Madrid, 5 de octubre de 2026.

La tenista griega Maria Sakkari(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este lunes no antes de las 10:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/04/2025 Madrid Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 6-4) Maria Sakkari

Últimos Resultados de Maria Sakkari

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-2, 6-2) Storm Hunter
25/09/2026 Singapore Open (Cuartos de final) Maria Sakkari 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) Talia Gibson
24/09/2026 Singapore Open (Octavos de final) Maria Sakkari 2-0 (7-5, 6-1) Nao Hibino
22/09/2026 Singapore Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-4, 6-1) Linda Fruhvirtova
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 1-2 (6-1, 6-7, 2-6) Yulia Starodubtseva

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Elina Svitolina
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Linda Noskova
26/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (2-6, 2-6) Elina Svitolina
24/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) Greet Minnen
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) Anna Kalinskaya
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