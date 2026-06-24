Marruecos - Haití, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Marruecos - Haití: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

La selección de Marruecos, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE. UU. ante Haití este jueves a las 00:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Escocia, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Haití ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra Brasil, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Brahim Diaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi.

HAITÍ: Johny Placide; Martin Experience, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Ade, Hannes Delcroix; Josue Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Wilson Isidor, Lenny Joseph.

-Últimos Resultados de Marruecos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco

-Últimos Resultados de Haití.