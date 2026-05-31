Marta Kostyuk - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Marta Kostyuk - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros WTA
Actualizado: domingo, 31 mayo 2026 10:20
Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk(15) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este domingo a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/08/2025 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 0-0 () Marta Kostyuk
16/08/2024 Western & Southern Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-2) Marta Kostyuk
16/03/2024 BNP Paribas Open (Semifinal) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-1) Marta Kostyuk

-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-4, 6-3) Viktorija Golubic
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) Katie Volynets
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-2, 6-3) Oksana Selekhmeteva
02/05/2026 Madrid Open (Final) Mirra Andreeva 0-2 (3-6, 5-7) Marta Kostyuk
30/04/2026 Madrid Open (Semifinal) Marta Kostyuk 2-1 (6-2, 1-6, 6-1) Anastasia Potapova

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Magda Linette 0-2 (4-6, 4-6) Iga Swiatek
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Sara Bejlek 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Emerson Jones 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Iga Swiatek 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) Elina Svitolina
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek

