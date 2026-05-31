Marta Kostyuk - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Marta Kostyuk - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
La tenista ucraniana Marta Kostyuk(15) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este domingo a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/08/2025
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 0-0 ()
| Marta Kostyuk
|16/08/2024
| Western & Southern Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk
|16/03/2024
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Marta Kostyuk
-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Viktorija Golubic
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Katie Volynets
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Oksana Selekhmeteva
|02/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Marta Kostyuk
|30/04/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-2, 1-6, 6-1)
| Anastasia Potapova
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Iga Swiatek
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Emerson Jones
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 1-2 (4-6, 6-2, 2-6)
| Elina Svitolina
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek