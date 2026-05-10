Matteo Arnaldi - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Matteo Arnaldi - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
El tenista italiano Matteo Arnaldi(106) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Rafael Jodar(34) este domingo a las 20:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Matteo Arnaldi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Matteo Arnaldi
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Jaume Munar
|03/05/2026
| Cagliari (Final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Matteo Arnaldi
|02/05/2026
| Cagliari (Semifinal)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-0)
| Gianluca Cadenasso
|01/05/2026
| Cagliari (Cuartos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (6-3, 6-7, 7-6)
| Nuno Borges
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Nuno Borges
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Rafael Jodar
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Rafael Jodar
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Vit Kopriva
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Rafael Jodar
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (6-7, 6-4, 1-6)
| Rafael Jodar
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Alex de Minaur