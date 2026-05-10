Matteo Arnaldi - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Matteo Arnaldi - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 19:31
Madrid, 10 de mayo de 2026.

El tenista italiano Matteo Arnaldi(106) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Rafael Jodar(34) este domingo a las 20:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Matteo Arnaldi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Matteo Arnaldi
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Jaume Munar
03/05/2026 Cagliari (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 4-6) Matteo Arnaldi
02/05/2026 Cagliari (Semifinal) Matteo Arnaldi 2-1 (1-6, 6-1, 6-0) Gianluca Cadenasso
01/05/2026 Cagliari (Cuartos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) Nuno Borges

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Nuno Borges 0-2 (6-7, 4-6) Rafael Jodar
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-6) Rafael Jodar
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Vit Kopriva 0-2 (5-7, 0-6) Rafael Jodar
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 1-2 (6-7, 6-4, 1-6) Rafael Jodar
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-1) Alex de Minaur

