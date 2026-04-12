Mirra Andreeva - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de Upper Austria Ladies Linz

Madrid, 12 de abril de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Final del torneo Upper Austria Ladies Linz a la tenista Austriaca Anastasia Potapova(97) este domingo a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/08/2025
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|09/07/2023
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Potapova
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse
|10/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Sorana Cirstea
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Sloane Stephens
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Victoria Mboko
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Marie Bouzkova
-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Semifinal)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Donna Vekic
|10/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Lilli Tagger
|09/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Tamara Korpatsch
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Anastasia Potapova
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Shuai Zhang
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 1-2 (7-6, 2-6, 3-6)
| Jasmine Paolini