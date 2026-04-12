Mirra Andreeva - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de Upper Austria Ladies Linz

Mirra Andreeva - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Final de Upper Austria Ladies Linz
Actualizado: domingo, 12 abril 2026 13:03
Madrid, 12 de abril de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Final del torneo Upper Austria Ladies Linz a la tenista Austriaca Anastasia Potapova(97) este domingo a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/08/2025 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 0-2 (1-6, 3-6) Mirra Andreeva
09/07/2023 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Anastasia Potapova 0-2 (2-6, 5-7) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-1) Gabriela Ruse
10/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Sorana Cirstea
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-2) Sloane Stephens
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Victoria Mboko
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-2) Marie Bouzkova

-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Semifinal) Anastasia Potapova 2-0 (6-4, 6-2) Donna Vekic
10/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final) Anastasia Potapova 2-0 (7-6, 6-0) Lilli Tagger
09/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Tamara Korpatsch 0-2 (2-6, 1-6) Anastasia Potapova
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (6-4, 6-4) Shuai Zhang
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) Jasmine Paolini

