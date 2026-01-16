Mirra Andreeva - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Mirra Andreeva - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de enero de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Semifinal del torneo Adelaide International a la tenista Rusa Diana Shnaider(23) este viernes a las 05:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/12/2023
| Brisbane International (Treintaidosavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Maya Joint
|13/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Marie Bouzkova
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Marta Kostyuk
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (5-7, 6-4, 7-5)
| Linda Noskova
|07/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Olivia Gadecki
-Últimos Resultados de Diana Shnaider.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Emma Navarro
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-1 (6-1, 2-6, 7-5)
| Katerina Siniakova
|13/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Leylah Fernandez
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Diana Shnaider
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Madison Keys
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Anastasia Potapova