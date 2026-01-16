Mirra Andreeva - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Mirra Andreeva - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: viernes, 16 enero 2026 4:32
Madrid, 16 de enero de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Semifinal del torneo Adelaide International a la tenista Rusa Diana Shnaider(23) este viernes a las 05:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/12/2023 Brisbane International (Treintaidosavos de final) Diana Shnaider 0-2 (2-6, 3-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-0) Maya Joint
13/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-1) Marie Bouzkova
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (6-7, 3-6) Marta Kostyuk
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (5-7, 6-4, 7-5) Linda Noskova
07/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Olivia Gadecki

-Últimos Resultados de Diana Shnaider.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Diana Shnaider 2-0 (6-3, 6-3) Emma Navarro
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Diana Shnaider 2-1 (6-1, 2-6, 7-5) Katerina Siniakova
13/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Diana Shnaider 2-0 (7-5, 6-3) Leylah Fernandez
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Diana Shnaider 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Madison Keys
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Diana Shnaider 2-0 (6-1, 6-3) Anastasia Potapova

